Cagliari sorride in coppa | eliminato il Cittadella e agli ottavi il Sassuolo

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)ritrova la vittoria che in questa stagione mancava dal 17 ottobre in Serie A con la Sampdoria

Advertising

777PARTENERS : RT @tvdellosport: ?? Primavera1, risultati e classifica dopo la 12^ giornata ?? ???? Nella dodicesima giornata del campionato #Primavera1 sor… - ParmeshSriv : RT @tvdellosport: ?? Primavera1, risultati e classifica dopo la 12^ giornata ?? ???? Nella dodicesima giornata del campionato #Primavera1 sor… - InterClubIndia : RT @tvdellosport: ?? Primavera1, risultati e classifica dopo la 12^ giornata ?? ???? Nella dodicesima giornata del campionato #Primavera1 sor… - InterYoungsters : RT @tvdellosport: ?? Primavera1, risultati e classifica dopo la 12^ giornata ?? ???? Nella dodicesima giornata del campionato #Primavera1 sor… - tvdellosport : ?? Primavera1, risultati e classifica dopo la 12^ giornata ?? ???? Nella dodicesima giornata del campionato… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari sorride

Mazzarri sfiderà il Sassuolo Dopo un avvio cheal Cittadella, molto più nel vivo del gioco rispetto agli avversari grazie a un vivace Antonucci , è il(stasera in versione ...... Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus e Roma 28, Empoli 26, Lazio 25, Bologna 24, Verona e Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa e10, ...In corso i sedicesimi di Coppa Italia: bene Venezia, Udinese, Genoa, Empoli e Cagliari. Fuori Ternana, Crotone, Salernitana, Verona e Cittadella.Diretta Cagliari Cittadella streaming video tv 15 dicembre: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, sedicesimi di Coppa Italia.