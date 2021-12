Cagliari-Cittadella 3-1 | Deiola | “La fascia un’emozione indescrivibile”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alessandroha parlato al termine di3-1, sfida valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Queste le parole del centrocampista dei sardi, che oggi ha indossato anche ladi capitano: “Sono contento per la risposta che ha dato la squadra, soprattutto chi solitamente ha poco spazio e che oggi ha dato il massimo. Abbiamo ottenuto un risultato che ci consente di preparare al meglio la partita che ci aspetta sabato. Avere la. Era importante non sottovalutare l’impegno. Da queste partite usciamo con lo spirito giusto e con la voglia di andare a prenderci un risultato utile sabato”. SportFace.

Joao Pedro e Grassi dentro invece per Mazzarri e nel giro di due minuti segnano sia ilche il. Viene annullato però il gol veneto di Cuppone (offside), mentre è buono quello di ...Tutto facile per ildi Mazzarri , che stecca in campionato ma si assicura gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo dopo aver battuto per 3 - 1 ilai sedicesimi. A decidere la sfida - ...Cagliari-Cittadella rimarrà nella storia. Il match, valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia e vinto dalla formazione sarda, è il primo in cui una squadra di serie A è stata arbitrata da u ...La partita tra Cagliari e Cittadella, oltre a mettere in palio l'accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia, ha registrato un nuovo record tutto rosa. Maria Sole Ferrieri Caputi, ...