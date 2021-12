Beautiful | Eric mette le due donne l’una contro l’altra

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)le due: ecco le anticipazioni per l’amatissima e storica soap di Canale 5.le due.Continuano le trame disu Canale 5, come succede ormai da più di trent’anni; stando alle anticipazioni infatti,rà dueche conosciamo bene una. A quanto pare, il nuovo appuntamento vedrà Quinn chiedere spiegazioni adcirca la presenza di Shauna in casa; con l’uomo che ribadisce come sia sua ospite. Da qui, le dueavranno un’accesa ...

TwBeautiful : Nelle puntate italiane di BEAUTIFUL, Quinn cerca di convincere Eric a perdonarla, Shauna la sorprende scendendo dal… - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 15 dicembre: Quinn discute con Eric e caccia Shauna da Villa Forrester - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 15 dicembre 2021: Eric mette Quinn e Shauna l'una contro l'altra! - Eli5Cullen : Comunque tutti questi drammi per una piccola bugia di Quinn quando il suo matrimonio con Eric è il secondo più stab… - infoitcultura : Beautiful: Shauna vive con Eric in casa, Quinn è gelosissima

si vendica! Nella Puntata didel 15 dicembre 2021 L'offerta diha rappresentato per Shauna una importante occasione di riscatto . Nonostante un po' di titubanza iniziale, ha ...Anche oggi, 14 dicembre, abbiamo modo di assistere ad un nuovo appuntamento per quanto riguarda. Cerchiamo di capire meglio che cosa succederà trae Quinn , che in questi giorni ...Non ci resta che attendere per vedere che cosa succederà nelle prossime puntate per quanto riguarda la nostra amata soap opera americana Beautiful Vediamo meglio insieme che cosa succederà nell’appunt ...Anticipazioni Beautiful: un personaggio non tornerà nello show perché l'attore dice basta. Ecco cos'è successo e di chi si tratta.