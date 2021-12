Badminton | Italian International 2021 | torna il classico appuntamento di fine stagione

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da giovedì 16 a domenica 19 si svolgeranno a Milano glidi: quest’anno la competizione del Bel Paese è in calendario in concomitanza con i Mondiali, in programma a Huelva, in Spagna, quindi non ci saranno grandi nomi del volano nella città meneghina. In casa Italia sono già ammessi ai tabelloni principali nel doppio maschile Giovanni Greco e Kevin Strobl, reduci da una fugace apparizione nel torneo iridato, chiuso al 33° posto dopo l’eliminazione al primo turno, e nel doppio femminile Judith Mair e Gianna Stiglich. Domani, giovedì 16, saranno impegnati nelle qualificazioni nel singolare maschile Enrico Baroni e Fabio Caponio, nel singolare femminile Judith Mair, nel doppio maschile Enrico Baroni/Calle Fredholm, Gianmarco Bailetti/David Salutt e Fabio Caponio/Giovanni Toti, nel doppio femminile Martina ...

Da giovedì 16 a domenica 19 si svolgeranno a Milano gli Italian International di badminton: quest'anno la competizione del Bel Paese è in calendario in concomitanza con i Mondiali, in programma a Huel ...