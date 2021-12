Avvio campagna vaccinale bimbi 5-11 anni Locatelli | Tutela dei bambini è atto d' amore

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Avvio campagna

Parte oggi lavaccinale anti Covid - 19 per i minori in età pediatrica (5 - 11 anni). Al ministero della Salute, la conferenza stampa di Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ...Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha ribadito ancora una volta l'importanza del vaccino alla conferenza stampa sull'dellavaccinale anti Covid - 19 per i ...Il documento della SIN che stabilisce la presenza del papà in ospedale alla nascita del bebè anche in tempo di Covid, cosa sapere.Le iniziative per la campagna dedicata ai piccoli dai 5 agli 11 anni, che parte il 16 dicembre. Migliore (Fiaso): «Relazione di fiducia tra medici e famiglie» ...