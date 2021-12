"Arance troppo piccole, rischiano il macero". Risoluzione alla Camera per salvarle (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Escono da macchinari che ne garantiscono la misura perfetta. Il controllo è rigoroso. Il calibro misurato con cura. I pezzi difettosi, che non corrispondono agli standard ideali, inesorabilmente scartati. Potrebbe sembrare routine in una fabbrica che produce pistole o bulloni. Invece l’oggetto di questa puntigliosa selezione sono pere, Arance e altri prodotti che un tempo si sarebbero definiti “della natura”. Oggi il loro aspetto di naturale ha ben poco: nelle cassette che escono dai centri di smistamento lo scarto tollerato tra un frutto e il suo vicino è talmente piccolo da dare l’impressione che siano identici. Conformi a un modello specifico che decenni di pubblicità hanno trasformato in valore assoluto, nell’idea stessa di arancia, di pera e degli altri tipi di frutta e verdura. L’obiettivo originario delle norme che hanno portato a questa omologazione era ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Escono da macchinari che ne garantiscono la misura perfetta. Il controllo è rigoroso. Il calibro misurato con cura. I pezzi difettosi, che non corrispondono agli standard ideali, inesorabilmente scartati. Potrebbe sembrare routine in una fabbrica che produce pistole o bulloni. Invece l’oggetto di questa puntigliosa selezione sono pere,e altri prodotti che un tempo si sarebbero definiti “della natura”. Oggi il loro aspetto di naturale ha ben poco: nelle cassette che escono dai centri di smistamento lo scarto tollerato tra un frutto e il suo vicino è talmente piccolo da dare l’impressione che siano identici. Conformi a un modello specifico che decenni di pubblicità hanno trasformato in valore assoluto, nell’idea stessa di arancia, di pera e degli altri tipi di frutta e verdura. L’obiettivo originario delle norme che hanno portato a questa omologazione era ...

TitvsImperator2 : Per colpa del vaccino escono fuori le arance troppo piccole. Sì, mi piace, credo che lo adotterò come nuova mia ideologia letterale. - HuffPostItalia : 'Arance troppo piccole, rischiano il macero'. Risoluzione alla Camera per salvarle - mrcllznn : RT @Forchielli: Arance ?? via aereo ?? troppo care, devono viaggiare via nave ?? e comunque rimangono fuori mercato! Per favore ragazzi, sveg… -