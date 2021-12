Alex Belli e Soleil Sorge, il fuorionda durante la diretta del GF Vip: non pensavano di essere ripresi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E si torna a parlare di Alex Belli e Soleil Sorge, da tempo etichettati come grandi protagonisti di questo GF Vip 6. Ora lei è rimasta da sola nella Casa, ma in quasi 3 mesi di reality vissuti praticamente in simbiosi hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso. Lui sposato, lei con una persona misteriosa fuori: vicini, poi lontani e furiosi, poi di nuovo vicini fino a baciarsi appassionatamente in diverse occasioni. Ma sul loro rapporto, oltre alla presenza di Delia Duran che più volte è intervenuta, è sempre aleggiato un forte sospetto: tra Soleil Sorge e Alex Belli tutto vero o tutto finto? Non solo i fan del GF Vip 6, sempre attentissimi e presentissimo sui social, ma anche alcuni coinquilini hanno presto espresso qualche dubbio sulla veridicità ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E si torna a parlare di, da tempo etichettati come grandi protagonisti di questo GF Vip 6. Ora lei è rimasta da sola nella Casa, ma in quasi 3 mesi di reality vissuti praticamente in simbiosi hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso. Lui sposato, lei con una persona misteriosa fuori: vicini, poi lontani e furiosi, poi di nuovo vicini fino a baciarsi appassionatamente in diverse occasioni. Ma sul loro rapporto, oltre alla presenza di Delia Duran che più volte è intervenuta, è sempre aleggiato un forte sospetto: tratutto vero o tutto finto? Non solo i fan del GF Vip 6, sempre attentissimi e presentissimo sui social, ma anche alcuni coinquilini hanno presto espresso qualche dubbio sulla veridicità ...

