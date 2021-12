Usa | in affitto la tana del Grinch per trascorrere un Natale lontano dai festeggiamenti | Video

Leggi su panorama

(Di martedì 14 dicembre 2021) Celebrare unin pieno stile Mastro Allegro delle Feste? Da oggi è possibile. Nello Stato dello Utah, negli Usa, dal 13 al 27 dicembre si potrà pernottare per meno di 20 dollari a notte nelladel, il protagonista della storia inventata da Dr. Seuss nel 1957 e resa celebre dal film del 2000 con protagonista Jim Carrey. Come si può notare dal, ogni minimo dettaglio ed ogni arredo è stato ricreato per assomigliare in tutto e per tutto alla dimora della verde creatura che odia il. Ladelperò non è l'unica casa capace di ricreare le atmosfere dei grandi cult cinematografici: si può anche dormire nell'hotel a tema Star Wars in Florida, ad esempio, e nella casa di "Mamma ho perso l'aereo" nell'Illinois. Guarda tutti i ...