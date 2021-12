Ultime Notizie Roma del 14-12-2021 ore 14:10 (Di martedì 14 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio da Francesco Vitale un operatrice socio sanitaria dell’ospedale di Alessandria è morta di covid lorifer il sindacato delle professioni infermieristiche precisando che la donna era stata sospesa dal lavoro perché non vaccinata mi auguro di prenderlo questo virus Almeno dico Ok sono una complottista una negazionista aveva fermato la vittima 64 anni in un video postato novembre Piuttosto che morire strisciando meglio morire in piedi aveva scatta mercoledì l’obbligo vaccinale del personale delle scuole delle forze dell’ordine è pronta una circolare del ministero con indicazioni per i controlli che saranno su piattaforma e automatici come per il Green Park Intanto il ministro Roberto Speranza definisce molto incoraggianti numeri della campagna vaccinale per quanto riguarda le prime dosi nelle Ultime settimane ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021)dailynews radiogiornale un buon pomeriggio da Francesco Vitale un operatrice socio sanitaria dell’ospedale di Alessandria è morta di covid lorifer il sindacato delle professioni infermieristiche precisando che la donna era stata sospesa dal lavoro perché non vaccinata mi auguro di prenderlo questo virus Almeno dico Ok sono una complottista una negazionista aveva fermato la vittima 64 anni in un video postato novembre Piuttosto che morire strisciando meglio morire in piedi aveva scatta mercoledì l’obbligo vaccinale del personale delle scuole delle forze dell’ordine è pronta una circolare del ministero con indicazioni per i controlli che saranno su piattaforma e automatici come per il Green Park Intanto il ministro Roberto Speranza definisce molto incoraggianti numeri della campagna vaccinale per quanto riguarda le prime dosi nellesettimane ...

