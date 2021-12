Truffa assicurativa da 600.000 euro: simulano l’incidente di un donna anziana (Di martedì 14 dicembre 2021) Latina. Avevano progettato tutto nei minimi dettagli, la Truffa perfetta. Avevano simulato l’incidente come fosse la scena di un film, con rigore e precisione: una signora anziana investita da un’auto mentre attraversava la strada. Poi, l’ignara compagnia assicurativa avrebbe dovuto liquidare alla vittima una somma di ben 600.000 euro. Il tutto era accaduto nella notte del 6 ottobre 2016. Tuttavia, nella ricostruzione della vicenda, molti erano gli elementi che destavano sospetto, e per questo la compagnia di assicurazione ha iniziato ad indagare con il concorso dei Carabinieri. Il sospetto della compagnia assicurativa Gli agenti, attivati dopo che la compagnia assicurativa aveva avviato accertamenti antifrode successivi alla liquidazione, hanno appurato che sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021) Latina. Avevano progettato tutto nei minimi dettagli, laperfetta. Avevano simulatocome fosse la scena di un film, con rigore e precisione: una signorainvestita da un’auto mentre attraversava la strada. Poi, l’ignara compagniaavrebbe dovuto liquidare alla vittima una somma di ben 600.000. Il tutto era accaduto nella notte del 6 ottobre 2016. Tuttavia, nella ricostruzione della vicenda, molti erano gli elementi che destavano sospetto, e per questo la compagnia di assicurazione ha iniziato ad indagare con il concorso dei Carabinieri. Il sospetto della compagniaGli agenti, attivati dopo che la compagniaaveva avviato accertamenti antifrode successivi alla liquidazione, hanno appurato che sul ...

Advertising

CorriereCitta : Truffa assicurativa da 600.000 euro: simulano l’incidente di un donna anziana - GazzettinoGolfo : #Carabinieri - #Truffa da 600mila euro, arrestate 4 persone per frode assicurativa e falso - - News_24it : LATINA – Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia c… - LUCABRAMBILLA24 : RT @lucab962: Tanfo di truffa. Non riconoscono l'esistenza di eventi avversi, ma vogliono vendere una polizza di risarcimento per eventi av… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Ancora una truffa di polizza assicurativa acquistata online: due persone denunciate -