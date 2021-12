Tronchetti: «Plusvalenze? Il pallone non trova il suo equilibrio finanziario» (Di martedì 14 dicembre 2021) “E’ una situazione molto complessa. Il calcio ha tema di fondo, non trova un suo equilibrio finanziario e al momento non c’è una soluzione”. Lo ha detto a ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento Marco Tronchetti Provera, entrando nel discusso tema delle Plusvalenze. “C’è da ripensare a come fare in modo che il calcio torni competitivo senza produrre perdite enormi, e rimettere in grado le squadre italiane di competere a livello internazionale”, ha spiegato. “Tutte le autorità sportive dovranno ripensare al modello insieme ai responsabili delle squadre. C’è qualcosa che va cambiato e questo sport fantastico va aiutato a essere sostenibile”, ha aggiunto. “Se gli altri all’estero hanno bilanci che stanno in piedi bisogna vedere come trovare un percorso che possa ... Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) “E’ una situazione molto complessa. Il calcio ha tema di fondo, nonun suoe al momento non c’è una soluzione”. Lo ha detto a ‘La politica nel’ su Gr Parlamento MarcoProvera, entrando nel discusso tema delle. “C’è da ripensare a come fare in modo che il calcio torni competitivo senza produrre perdite enormi, e rimettere in grado le squadre italiane di competere a livello internazionale”, ha spiegato. “Tutte le autorità sportive dovranno ripensare al modello insieme ai responsabili delle squadre. C’è qualcosa che va cambiato e questo sport fantastico va aiutato a essere sostenibile”, ha aggiunto. “Se gli altri all’estero hanno bilanci che stanno in piedi bisogna vedere comere un percorso che possa ...

