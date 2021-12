Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 7.4: rientra allerta tsunami (Di martedì 14 dicembre 2021) Un forte Terremoto di magnitudo 7.4 della scala Richter ha colpito oggi l’Indonesia, inducendo le autorità a emanare un allarme tsunami, poi revocato. Il sisma, secondo quanto riferito dall’Agenzia nazionale meteorologica, è stato registrato alle 12.20 ora locale, le 4.20 in Italia, con epicentro a 112 chilometri a nordovest della località di Larantuka, sull’isola di Flores, ad una profondità di 12 chilometri. Non ci sono al momento notizie di danni. La scossa principale è stata seguita da una di assestamento di magnitudo 5.6. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) Un fortedi7.4 della scala Richter ha colpito oggi l’, inducendo le autorità a emanare un allarme, poi revocato. Il sisma, secondo quanto riferito dall’Agenzia nazionale meteorologica, è stato registrato alle 12.20 ora locale, le 4.20 in Italia, con epicentro a 112 chilometri a nordovest della località di Larantuka, sull’isola di Flores, ad una profondità di 12 chilometri. Non ci sono al momento notizie di danni. Laprincipale è stata seguita da una di assestamento di5.6. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

