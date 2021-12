Tampone obbligatorio per chi arriva in Italia dai paesi Ue. E Bruxelles attacca il governo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per l'ingresso in Italia dai paesi europei sarà necessario un test molecolare per mezzo di Tampone effettuato nelle 48 ore prima dell'ingresso nel territorio nazionale o un test antigenico con Tampone nelle 24 ore antecedenti all'ingresso in Italia. E' lo stesso ministero della Salute ad annunciare una nuova ordinanza a firma di Roberto Speranza e che "prevede l'obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai paesi dell'Unione Europea. Per i non vaccinati oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni". Inoltre, vengono prorogate le misure già previste per gli arrivi dai paesi Extraeuropei. L'ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio".Immediata la reazione di Bruxelles. "Il certificato digitale Covid ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per l'ingresso indaieuropei sarà necessario un test molecolare per mezzo dieffettuato nelle 48 ore prima dell'ingresso nel territorio nazionale o un test antigenico connelle 24 ore antecedenti all'ingresso in. E' lo stesso ministero della Salute ad annunciare una nuova ordinanza a firma di Roberto Speranza e che "prevede l'obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi daidell'Unione Europea. Per i non vaccinati oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni". Inoltre, vengono prorogate le misure già previste per gli arrivi daiExtraeuropei. L'ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio".Immediata la reazione di. "Il certificato digitale Covid ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, la vicepresidente della Commissione Ue: “L’Italia giustifichi l’introduzione del tampone obbligatorio per gl… - fanpage : Stretta del Governo. Per entrare in Italia ora servirà un tampone negativo, se non la quarantena. La nuova ordinanz… - tvsvizzera : L'Italia proroga lo stato d'emergenza, introduce il tampone obbligatorio per entrare in Italia e da domani scatta l… - AnnaP1953 : RT @andreasso1951: Covid, tampone obbligatorio per chi arriva in Italia dall'estero - Giornale di brescia — Continuo a domandarmi se lo ste… - ElisaB_75 : @AxiaFel @dottorbarbieri La stessa logica per cui il tampone negativo è obbligatorio per entrare in Italia e poi vi… -