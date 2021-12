Sabrina Salerno, insicura ma splendida: le sue fragilità (che sono anche nostre) (Di martedì 14 dicembre 2021) Tutte noi abbiamo delle fragilità, delle insicurezze contro cui ci ritroviamo a combattere. Sì, le hanno anche le vip come Sabrina Salerno: la showgirl genovese ha conquistato il pubblico con le sue performance a Ballando con le stelle. Giunta alla finale dello show di Milly Carlucci, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Radio 2 al programma “I Lunatici” di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Sabrina Salerno, le sue insicurezze: si mette a nudo In qualità di comuni mortali, facciamo sempre lo stesso errore: crediamo che le vip si sentano sicure, che non si lascino sfiorare da tutte quelle debolezze che invece conosciamo molto bene. Come una cosa semplicissima, ovvero non riuscire a guardarsi allo specchio in certe giornate. Magari ci siamo svegliate male, magari non ci ... Leggi su dilei (Di martedì 14 dicembre 2021) Tutte noi abbiamo delle, delle insicurezze contro cui ci ritroviamo a combattere. Sì, le hannole vip come: la showgirl genovese ha conquistato il pubblico con le sue performance a Ballando con le stelle. Giunta alla finale dello show di Milly Carlucci, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Radio 2 al programma “I Lunatici” di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio., le sue insicurezze: si mette a nudo In qualità di comuni mortali, facciamo sempre lo stesso errore: crediamo che le vip si sentano sicure, che non si lascino sfiorare da tutte quelle debolezze che invece conosciamo molto bene. Come una cosa semplicissima, ovvero non riuscire a guardarsi allo specchio in certe giornate. Magari ci siamo svegliate male, magari non ci ...

