Ravanusa | trovato uno dei due dispersi | ora si cerca il figlio

(Di martedì 14 dicembre 2021) Lo hannosotto le macerie del garage dell'edificio collassato per l'esplosione di sabato scorso a: Calogero Carmina, 59 anni, è l'ottava vittima della tragedia che ha sconvolto la ...

Lo hannosotto le macerie del garage dell'edificio collassato per l'esplosione di sabato scorso a: Calogero Carmina, 59 anni, è l'ottava vittima della tragedia che ha sconvolto la cittadina a ...17.03corpo 1 dei 2 dispersiil corpo di uno dei 2 dispersi per l'esplosione a,nell'Agrigentino,dovuta a una perdita nella rete del gas e che ha causato 8 vittime e ...E' stato ritrovato il cadavere di uno dei due dispersi nel crollo di quattro palazzine avvenuto sabato sera a Ravanusa, nell'Agrigentino, a seguito di un'esplosione dovuta ad una ...È stato recuperato il corpo di Calogero Carmina, l'ottava vittima della tragedia di Ravanusa. L'uomo si trovava nel garage e sta per essere recuperato dagli uomini dei vigili del fuoco. L'unico disper ...