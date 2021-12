Ravanusa, la bolla di gas e l’accusa sui controlli mancati: «La puzza era insistente» (Di martedì 14 dicembre 2021) A Ravanusa si scava ancora. Fino a stamattina non c’era nessuna traccia di Calogero e Giuseppe Carmina, di 88 e 59 anni, padre e figlio, dispersi da sabato sera, quando l’esplosione ha provocato devastazione e morte. Sette i corpi estratti tra cemento e calcinacci: quattro nelle prime ore di ieri mattina. È stata allargata l’area dell’intervento, con ruspe in azione oltre le vie Trilussa e Galilei. Intanto però l’inchiesta del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio punta sui controlli carenti in una zona ad alto rischio per le perdite di metano. «Gli ultimi controlli sulla rete del gas erano stati fatti di recente – spiega a Repubblica il colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dei carabinieri – cinque giorni fa. controlli di manutenzione ordinaria, da cui non era emersa alcuna criticità». Il ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Asi scava ancora. Fino a stamattina non c’era nessuna traccia di Calogero e Giuseppe Carmina, di 88 e 59 anni, padre e figlio, dispersi da sabato sera, quando l’esplosione ha provocato devastazione e morte. Sette i corpi estratti tra cemento e calcinacci: quattro nelle prime ore di ieri mattina. È stata allargata l’area dell’intervento, con ruspe in azione oltre le vie Trilussa e Galilei. Intanto però l’inchiesta del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio punta suicarenti in una zona ad alto rischio per le perdite di metano. «Gli ultimisulla rete del gas erano stati fatti di recente – spiega a Repubblica il colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dei carabinieri – cinque giorni fa.di manutenzione ordinaria, da cui non era emersa alcuna criticità». Il ...

