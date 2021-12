Quote pesca: accordo Ue su misure 2022 per Med occidentale (Di martedì 14 dicembre 2021) BRUXELLES – Dopo oltre due giorni di trattative c’è l’accordo dei ministri Ue sulle Quote pesca di Mediterraneo, Mar Nero, Atlantico e Mare del Nord. Per il Mediterraneo occidentale, uno dei punti più controversi del negoziato, “sono stati intrapresi passi sostanziali per una governance sostenibile”, ha detto il Commissario europeo alla pesca, Virginijus Sinkevicius. Verrà tra l’altro introdotto per la prima volta un livello massimo di catture su gambero rosso e viola. In base all’intesa raggiunta proseguirà la riduzione dello sforzo di pesca (periodo di fermo) per il comparto dello strascico, che sarà del 6% invece che del 7,5% proposto dalla Commissione. La percentuale potrebbe ulteriormente diminuire, dal 6 al 4%, se gli Stati adotteranno, su base volontaria, misure ... Leggi su lopinionista (Di martedì 14 dicembre 2021) BRUXELLES – Dopo oltre due giorni di trattative c’è l’dei ministri Ue sulledi Mediterraneo, Mar Nero, Atlantico e Mare del Nord. Per il Mediterraneo, uno dei punti più controversi del negoziato, “sono stati intrapresi passi sostanziali per una governance sostenibile”, ha detto il Commissario europeo alla, Virginijus Sinkevicius. Verrà tra l’altro introdotto per la prima volta un livello massimo di catture su gambero rosso e viola. In base all’intesa raggiunta proseguirà la riduzione dello sforzo di(periodo di fermo) per il comparto dello strascico, che sarà del 6% invece che del 7,5% proposto dalla Commissione. La percentuale potrebbe ulteriormente diminuire, dal 6 al 4%, se gli Stati adotteranno, su base volontaria,...

