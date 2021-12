Qubee | made in Campania il cubo “intelligente” che annusa lo smog

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 dicembre 2021) Un“sensibile” che cambia colore quando l’aria è inquinata negli spazi interni: dagli uffici ai coworking, dalle scuole fino alle mura domestiche. E’, un dispositivo basato su una tecnologia tuttain Italy a sensori che misura i livelli di inquinamento dell’aria segnalandolo quando è necessario ricambiarla. Verde, giallo, rosso i segnali luminosi che ilassocia a diversi livelli di respirabilità e aria “pulita” in uno spazio indoor. Ad ogni colore corrisponde un diverso grado di criticità (buono, scadente, pessimo).– ideato da Atlas Ifm e prodotto da Nexus, start-up innovativa campana (di Quarto) specializzata in IoT e soluzioni di controllo remoto – monitora le concentrazioni di Co2 e Voc (composti organici volatili) ma – per specifiche ...