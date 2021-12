Perché i Maneskin hanno ricevuto il Tapiro d’oro | VIDEO (Di martedì 14 dicembre 2021) Una consegna sui generis Perché, almeno questa volta, nessuno dei protagonisti era attapirato. L’ambito premio di Striscia la Notizia, consegnato sempre dalle mani dell’inviato Valerio Staffelli, è arrivato anche alla band italiana che in quest’anno ha conquistato praticamente tutto. I Maneskin, infatti, hanno trasformato in oro tutto quello che hanno toccato, partendo dal Festival di Sanremo fino ai riconoscimenti internazionali. Quindi, Perché dare a Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio il Tapiro d’oro? Gente, é meme! – Måneskin recebeu o “Tapiro d’oro” durante entrevista ao programa satírico Striscia La Notizia. “Já que vocês já venceram tudo o que era possível vencer, só faltava um ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Una consegna sui generis, almeno questa volta, nessuno dei protagonisti era attapirato. L’ambito premio di Striscia la Notizia, consegnato sempre dalle mani dell’inviato Valerio Staffelli, è arrivato anche alla band italiana che in quest’anno ha conquistato praticamente tutto. I, infatti,trasformato in oro tutto quello chetoccato, partendo dal Festival di Sanremo fino ai riconoscimenti internazionali. Quindi,dare a Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio il? Gente, é meme! – Måneskin recebeu o “” durante entrevista ao programa satírico Striscia La Notizia. “Já que vocês já venceram tudo o que era possível vencer, só faltava um ...

