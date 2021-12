“Obbligo vaccinale per tutti unica via per uscire dalla pandemia”. Abrignani torna alla carica (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic – “L’Obbligo vaccinale è l’unica via per uscire dalla pandemia”: ne è convinto Sergio Abrignani del Comitato tecnico scientifico. alla vigilia dell’entrata in vigore dell’Obbligo vaccinale per diverse categorie di lavoratori, l’immunologo torna a ribadire che il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti. Abrignani: “Obbligo vaccinale unica via per uscire dalla pandemia” “Quando una malattia è altamente diffusiva come questa, non vaccinare tutti è volersi fare del male”, sostiene convinto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic – “L’è l’via per”: ne è convinto Sergiodel Comitato tecnico scientifico.vigilia dell’entrata in vigore dell’per diverse categorie di lavoratori, l’immunologoa ribadire che il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per: “via per” “Quando una malattia è altamente diffusiva come questa, non vaccinareè volersi fare del male”, sostiene convinto ...

