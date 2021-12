Nuoto, Fabio Scozzoli non andrà ai Mondiali di vasca corta ad Abu Dhabi: ancora positivo al Covid (Di martedì 14 dicembre 2021) Un 2021 con la fortuna che ha girato le spalle a Fabio Scozzoli. Niente Mondiali di Nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi per l’atleta romagnolo e la causa è la positività al Covid-19. La positività al controllo che era emersa nel corso degli Assoluti nella piscina da 25 metri a Riccione (30 novembre-1° dicembre) non è stata messa alle spalle. Il test molecolare a cui si è sottoposto lunedì, infatti, ha dato ancora una volta esito positivo e per questo per Fabio la rassegna iridata resterà una chimera. Un’annata nella quale Scozzoli ha dovuto anche incassare la non partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo per un problema ai gomiti e ora anche questo stop poco gradito. Una defezione a cui non ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Un 2021 con la fortuna che ha girato le spalle a. Nientediinad Abuper l’atleta romagnolo e la causa è la positività al-19. La positività al controllo che era emersa nel corso degli Assoluti nella piscina da 25 metri a Riccione (30 novembre-1° dicembre) non è stata messa alle spalle. Il test molecolare a cui si è sottoposto lunedì, infatti, ha datouna volta esitoe per questo perla rassegna iridata resterà una chimera. Un’annata nella qualeha dovuto anche incassare la non partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo per un problema ai gomiti e ora anche questo stop poco gradito. Una defezione a cui non ...

