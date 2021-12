Nube tossica a Beinasco | ora anche le falde a rischio Scuole chiuse | 15 famiglie sfollate

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’incendio resiste: ieri sera non era ancora del tutto spento. L’indagine sulle cause: al vaglio l’ipotesi di un guasto a una pressa

a Beinasco, ora anche le falde a rischio. Scuole chiuse, 15 famiglie sfollate massimiliano rambaldi 14 Dicembre 2021Ciò che resta del rogo della Demap, azienda di stoccaggio e selezione rifiuti plastici, continua a preoccupare. La cappa nera che ha avvolto Torino e la cintura Sud, subito dopo l'incendio scoppiato ...Lo dicono i dati di Arpa, che all'alba ha effettuato una rilevazione in quattro zone vicine al punto del rogo e in quelle di probabile ricaduta Era massiccia, questa mattina, la presenza di sostanze i ...