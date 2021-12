Nel testo di Mille Notti di Yuman a Sanremo Giovani la forza di rialzarsi dopo i momenti difficili (Di martedì 14 dicembre 2021) In Mille Notti di Yuman troviamo le parole giuste da ripetere quando tutto sembra crollarci addosso. Lo dice lo stesso artista: “Sono Mille anche le vite dentro questo pezzo”, quando parla ai suoi contatti su Instagram. Mille Notti di Yuman Mille Notti di Yuman è una ballata intensa. L’artista si mette a nudo e percorre tutti i pensieri che arrivano quando la vita diventa più difficile del solito. Lo fa, Yuman, su un testo scritto dal produttore Francesco Cataldo. Il risultato è un brano intimista in cui Yuman si mette in discussione di fronte a un momento cruciale dell’esistenza, guardandosi allo specchio ma allo stesso momento affrontando la persona che lo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Inditroviamo le parole giuste da ripetere quando tutto sembra crollarci addosso. Lo dice lo stesso artista: “Sonoanche le vite dentro questo pezzo”, quando parla ai suoi contatti su Instagram.didiè una ballata intensa. L’artista si mette a nudo e percorre tutti i pensieri che arrivano quando la vita diventa più difficile del solito. Lo fa,, su unscritto dal produttore Francesco Cataldo. Il risultato è un brano intimista in cuisi mette in discussione di fronte a un momento cruciale dell’esistenza, guardandosi allo specchio ma allo stesso momento affrontando la persona che lo ...

