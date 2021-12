“Napoli nettamente favorito contro il Barcellona”, l’ex calciatore spagnolo non ha dubbi (Di martedì 14 dicembre 2021) l’ex calciatore del Torino, Martin Vazquez, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del sorteggio degli spareggi di Europa League che vedrà i partenopei contrapposti al Barcellona. Ecco quanto evidenziato: Xavi Barcellona “Manca ancora molto alla sfida tra Barcellona e Napoli, ma alla luce delle condizioni dei catalani, credo che il Napoli sia nettamente favorito per il passaggio del turno. Difficile pensare che il Barcellona riesca a risolvere tutti i problemi in soli due mesi. Non parliamo solo di difficoltà tecniche, ma ci sono pure quelle economiche e societarie“. Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 dicembre 2021)del Torino, Martin Vazquez, è intervenuto su Radio Kiss Kissper parlare del sorteggio degli spareggi di Europa League che vedrà i partenopei contrapposti al. Ecco quanto evidenziato: Xavi“Manca ancora molto alla sfida tra, ma alla luce delle condizioni dei catalani, credo che ilsiaper il passaggio del turno. Difficile pensare che ilriesca a risolvere tutti i problemi in soli due mesi. Non parliamo solo di difficoltà tecniche, ma ci sono pure quelle economiche e societarie“.

