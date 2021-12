Messi ambizioso | “Obiettivi? Lotterò per la Champions e per i Mondiali”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 dicembre 2021) Lionelsi è espresso pubblicamente in occasione dell’Expo 2020 di Dubai, parlando delle proprie ambizioni tra Paris Saint-Germain e Argentina. L’ex icona del Barcellona, punto di riferimento dell’Albiceleste, ha visitato il Padiglione Argentina presente in territorio arabo, per poi parlare in relazione al campo. Di seguito le considerazioni diin otticaLeague e: “Psg? L’obiettivo è cercare di raggiungere tutto ciò per cui giochiamo. Stiamo cercando di conquistare laLeague, ci siamo già andati molto vicini. Penso che sia lo scopo principale per tutti, in una competizione speciale dove tutte le grandi squadre vogliono vincere.in Qatar? Non so chi siano i favoriti, ma penso che l’Argentina abbia un buono status dopo aver vinto la Copa ...