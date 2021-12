Manchester City forza sette | umiliato il Leeds di Bielsa

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Vittoria roboante per ilnel turno infrasettimanale di Premier League.gol al malcapitatoVittoria che fa rumore quella del, che mantiene la testa della Premier League nel turno infrasettimanale umiliando con un sonoro 7-0 ildi Marcelo. Una gara che, già nel primo tempo, vede i ragazzi di Guardiola avanti per 3-0 grazie alle reti di Foden, Grealish e De Bruyne. Partita definitivamente chiusa e sepolta nella ripresa grazie all’altro gol del belga e alle firme di Mahrez, Stones e Akè. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA PREMIER LEAGUE L'articolo proviene da Calcio News 24.