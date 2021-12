(Di martedì 14 dicembre 2021), l'interprete di Buzz in, hol', è stato recentementedidila sua. Secondo TMZ,e la sua ragazza hanno avuto una brutta discussione e l'interprete di Buzz in, hol'è diventato violento con la. L'articolo riporta che la donna ha presentato una denuncia alla polizia un giorno dopo il presunto incidente avvenuto la scorsa settimana, sostenendo che l'attore le avrebbe dato un pugno in faccia dopodi strangolarla. Fonti vicine alle forze dell'ordine hanno riferito ...

Advertising

LPincia : @Signorasinasce Non dire così, dai!!! Io sono figlia unica e ho perso il papà nel 90 e la mamma nel 2000, se li hai… - marimissoned : MAMMA COME GODO HA PERSO IL PULLMAN LO VEDI CHE IL KARMA GIRA FREGATI TI FAI LE PUTTANE? QUESTO TI MERITI - cinemaniaco_fb : ?????????????? Mamma, ho perso l'aereo: Devin Ratray accusato di aver tentato di strangolare la fidanzata… - mcmartin74 : RT @DiegoFusaro: Mamma ho perso l'aereo (e ho preso il C0vid). - xiana44698880 : RT @DiegoFusaro: Mamma ho perso l'aereo (e ho preso il C0vid). -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma perso

Abbiamo anche vistoHol'Aereo la scorsa sera, quindi presto vedremoHol'Aereo 2 ". Sì, Sophie è nata nel Regno Unito e non frequenta Babbani! In passato, Joe (che è del New ...Dalla delusione per uno spareggionettamente alla gioia più sfrenata dopo un ultimo giro da infarto. Il Mondiale 2021 si chiude ... il neo iridato ha pensato a una persona speciale:Sophie ...A casa di Joe Jonas e Sophie Turner, dicembre è all'insegna dei film natalizi e di gustosi manicaretti! Il cantante ha parlato con E! News di come si stanno preparando alle Feste e ha spiegato: "Stiam ...F1, mamma Verstappen: “Hamilton più forte, Max aiutato dal cielo. Mi ha chiesto quante volte ero stata in bagno” ...