Lutto nel cinema: morta suicida una delle attrici preferite di Almodovar (Di martedì 14 dicembre 2021) L’attrice spagnola Verónica Forqué, che ha iniziato la sua carriera grazie al regista premio Oscar Pedro Almodovar, è stata trovata morta lunedì nella sua casa di Madrid. Ipotesi suicidio. Vero?nica Forque? (Getty Images)Dopo la devastante notizia della morte della regista e premio Oscar Lina Wertmuller, la settima arte piange la scomparsa di Verónica Forqué, attrice spagnola la cui carriera è stata battezzata da uno dei più grandi registi della storia cinematografica, Pedro Almodovar. “Si è suicidata a casa sua”, ha detto un portavoce della polizia alla stampa, senza fornire ulteriori dettagli. Forqué, che ha compiuto 66 anni il 1° dicembre, è stata una delle attrici più famose della Spagna negli anni ’80 e ’90, apparendo in molte commedie. L’attore ... Leggi su chenews (Di martedì 14 dicembre 2021) L’attrice spagnola Verónica Forqué, che ha iniziato la sua carriera grazie al regista premio Oscar Pedro, è stata trovatalunedì nella sua casa di Madrid. Ipotesi suicidio. Vero?nica Forque? (Getty Images)Dopo la devastante notizia della morte della regista e premio Oscar Lina Wertmuller, la settima arte piange la scomparsa di Verónica Forqué, attrice spagnola la cui carriera è stata battezzata da uno dei più grandi registi della storiatografica, Pedro. “Si èta a casa sua”, ha detto un portavoce della polizia alla stampa, senza fornire ulteriori dettagli. Forqué, che ha compiuto 66 anni il 1° dicembre, è stata unapiù famose della Spagna negli anni ’80 e ’90, apparendo in molte commedie. L’attore ...

