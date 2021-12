LIVE Curling, Italia-Olanda 5-4 Preolimpico 2021 in DIRETTA: i padroni di casa accorciano le distanze nel sesto end (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.41: Questione di millimetri che dicono bene all’Italia. L’Olanda si deve accontentare di un punto con l’ultima bocciata di Goesgens e ora la mano passa all’Italia 10.35: Altra situazione potenzialmente pericolosa per il doppio punto olandese. Stone dei padroni di casa a punto dopo 13 tiri 10.31: Doppia stone azzurra a punto dopo sette tiri del sesto end 10.20: Retornaz va a bocciare la stone centrale olandese e l’errore di Goesgens è molto più grave di quello precedente dell’azzurro perchè manca la bocciata e regala il punto agli azzurri! Mano rubata e Italia avanti 5-3. Abbiamo tremato ma è andata benissimo!!! 10.17: L’Olanda piazza la doppia stone a punto prima dell’ultimo ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.41: Questione di millimetri che dicono bene all’. L’si deve accontentare di un punto con l’ultima bocciata di Goesgens e ora la mano passa all’10.35: Altra situazione potenzialmente pericolosa per il doppio punto olandese. Stone deidia punto dopo 13 tiri 10.31: Doppia stone azzurra a punto dopo sette tiri delend 10.20: Retornaz va a bocciare la stone centrale olandese e l’errore di Goesgens è molto più grave di quello precedente dell’azzurro perchè manca la bocciata e regala il punto agli azzurri! Mano rubata eavanti 5-3. Abbiamo tremato ma è andata benissimo!!! 10.17: L’piazza la doppia stone a punto prima dell’ultimo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Italia-Corea del Sud 1-5 Preolimpico curling 2021 in DIRETTA: le asiatiche rubano la mano nel quinto end -… - infoitsport : LIVE Curling Italia-Danimarca 5-5, Preolimpico 2021 in DIRETTA: soluzione all’extra end. Italia di mano - infoitsport : LIVE Curling Italia-Danimarca 6-5, Preolimpico 2021 in DIRETTA: gli azzurri vincono all’extra end e restano a punte… - infoitsport : LIVE Curling Italia-Estonia 6-2, Preolimpico 2021 in DIRETTA: prima vittoria delle azzurre!!! Alle 19.00 sfida alla… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Estonia 6-1 Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre rubano la mano anche nel sesto end! -… -