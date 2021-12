LIVE Curling, Italia-Olanda 2-3 Preolimpico 2021 in DIRETTA: doppio punto dei padroni di casa nel terzo end (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50: Stone olandese a punto dopo i primi quattro tiri del quarto end 9.46: Non riesce il doppio colpo a Retornaz e l’Olanda si prende il doppio punto nel terzo end e torna in vantaggio: Italia-Olanda 2-3 9.43: C’è il rischio di subire il doppio punto dall’Olanda che ha due stone a punto quando mancano gli ultimi due tiri del terzo end. Serve una super doppia bocciata di Retornaz per scongiurare il sorpasso 9.36: C’è una stone azzurra a punto dopo 7 tiri del terzo end 9.32: Sono due i punti azzurri. l’Italia passa a condurre 2-1 dopo due end. ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.50: Stone olandese adopo i primi quattro tiri del quarto end 9.46: Non riesce ilcolpo a Retornaz e l’si prende ilnelend e torna in vantaggio:2-3 9.43: C’è il rischio di subire ildall’che ha due stone aquando mancano gli ultimi due tiri delend. Serve una super doppia bocciata di Retornaz per scongiurare il sorpasso 9.36: C’è una stone azzurra adopo 7 tiri delend 9.32: Sono due i punti azzurri. l’passa a condurre 2-1 dopo due end. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Italia-Corea del Sud 1-5 Preolimpico curling 2021 in DIRETTA: le asiatiche rubano la mano nel quinto end -… - infoitsport : LIVE Curling Italia-Danimarca 5-5, Preolimpico 2021 in DIRETTA: soluzione all’extra end. Italia di mano - infoitsport : LIVE Curling Italia-Danimarca 6-5, Preolimpico 2021 in DIRETTA: gli azzurri vincono all’extra end e restano a punte… - infoitsport : LIVE Curling Italia-Estonia 6-2, Preolimpico 2021 in DIRETTA: prima vittoria delle azzurre!!! Alle 19.00 sfida alla… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Estonia 6-1 Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre rubano la mano anche nel sesto end! -… -