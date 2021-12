Kim Kardashian supera l’esame di avvocata e anche il matrimonio con Kanye West

(Di martedì 14 dicembre 2021) Kimce l’ha fatta. Dopo tre tentativi falliti l’imprenditrice e modella statunitense ha passato il difficilissimo ‘bar-exam‘, il primo esame per avviarsi alla carriera diin California. E per dare il lieto annuncio, ha pubblicato un post su Instagram con una serie di scatti a corredo, che la ritraggono mentre sfoggia una favolosa tuta blu elettrico. Vi raccomandiamo... Se un bambino di 7 anni regala un gioiello Tiffany alla figlia di KimNorth, figlia di Kim, riceve un regalo Tiffany dal corteggiatore di 7 anni. E pensare che con noi se la cavavano con gli anelli tro... “Guardandomi allo specchio sono davvero fiera della donna che oggi vedo ...

Scuotendo i suoi nuovi favolosi capelli, Miley ha regalato all'amico Pete una serenata indimenticabile in cui ha fatto continui riferimenti alla sua presunta storia d'amore con. Ma ...Nel lontano 2019 lo aveva detto: "Voglio diventare avvocato" . Caparbia, come sempre si è dimostrata,, dopo due anni e tre tentativi, ha finalmente superato il Baby Bar Exam , ossia il primo step per diventare un legale nello stato della California. Ovvio è che un traguardo così, ...L'imprenditrice e modella statunitense, dopo tanto tempo, ha superato il primo step per diventare legale in California e decide di festeggiare posando in un bagno di lusso guardandosi allo specchio e ...La star dei reality Usa ha assoldato il musicista Philip Cornish. A lui il compito di suonare al piano canzoni di Natale ogni mattina nel salotto di casa ...