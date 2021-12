Juventus | a gennaio arriveranno Icardi e Luis Alberto?

(Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo i risultati alquanto deludenti, lasi starebbe muovendo per far arrivare2022! Home Dal sito di Tuttomercatoweb.com, ho appreso delle bellissime notizie per quanto riguarda il calciomercato della. Alla corte dei bianconeri potrebbero arrivaredel PSG edella Lazio. L’attaccante argentino non sta trovando spazio all’interno della squadra, soprattutto per le presenze “ingombrante” di Messi, Neymar e Mbappé. Lastarebbe lavorando per il prestito di. Per quanto riguarda, la motivazione del suo possibile arrivo, sarebbe il rapporto non idilliaco con ...

Commenta per primo Non è un mistero che lavuole cedere Ramsey a. La speranza, secondo Tuttosport, è che il Newcastle presenti presto un'offerta.Guarda in casa Juve il Tottenham, che per il mercato diha in mente una serie di acquisti mirati. Conte ha fornito la sua lista della spesa a ... McKennie non è tra i cedibili della, che ...La Juventus guarda al futuro con un pizzico di ottimismo in più ... Un altro problema però è legato ai 7 milioni più bonus guadagnati dal giocatore. La Juve vuole cederlo a gennaio e se riuscirà ad ...C'è un grande nome per il mercato del Genoa secondo quanto riporta oggi l'edizione genovese de La Repubblica. Si tratta di Miralem Pjanic, regista bosniaco del Barcellona, in prestito al Besiktas. Sta ...