Intitolazione Parco e paletti parapedonali di Aranova, Severini: “Una battaglia vinta. L’Amministrazione ha preso seriamente in carico le questioni” (Di martedì 14 dicembre 2021) Fiumicino – “E’ bello poter constatare che dal Consiglio Comunale arrivano soddisfazioni su due temi legati ad Aranova: l’istallazione dei paletti parapedonali in via Michele Rosi e l’Intitolazione del Parco in via Italo Raulich ai due ragazzi scomparsi Pietro e Matteo”. Lo dichiara in una nota, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme. “Entrambe le mozioni – spiega il Capogruppo – sono state, nei fatti, ritirate da Crescere Insieme: per i paletti parapedonali, dopo aver portato il tema come vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici, la Commissione stessa ne ha preso atto e L’Amministrazione, a sua volta, sta dando seguito alla nostra richiesta, dimostrando la volontà di sistemarli ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 dicembre 2021) Fiumicino – “E’ bello poter constatare che dal Consiglio Comunale arrivano soddisfazioni su due temi legati ad: l’istallazione deiin via Michele Rosi e l’delin via Italo Raulich ai due ragazzi scomparsi Pietro e Matteo”. Lo dichiara in una nota, Roberto, capogruppo della lista civica Crescere Insieme. “Entrambe le mozioni – spiega il Capogruppo – sono state, nei fatti, ritirate da Crescere Insieme: per i, dopo aver portato il tema come vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici, la Commissione stessa ne haatto e, a sua volta, sta dando seguito alla nostra richiesta, dimostrando la volontà di sistemarli ...

Advertising

ilfaroonline : Intitolazione Parco e paletti parapedonali di Aranova, Severini: “Una battaglia vinta. L’Amministrazione ha preso s… - brindisilibera : New post (Francavilla Fontana (Br).Giovedì 9 dicembre alle 10.30 intitolazione del Parco Della Porta) has been publ… - brindisilibera : New post (Francavilla Fontana (Br).Giovedì 9 dicembre alle 10.30 intitolazione del Parco Della Porta) has been publ… - brindisilibera : New post (Francavilla Fontana (Br).Giovedì 9 dicembre alle 10.30 intitolazione del Parco Della Porta) has been publ… - infoitinterno : Abbiategrasso. Intitolazione parco Augusto Rosetta situato fra via Mozart e via Della Noce -