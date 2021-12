Il Veneto sospende tutti gli interventi chirurgici non necessari: le terapie intensive sono riempite dai No - Vax (Di martedì 14 dicembre 2021) Una notizia pessima, che rende ancora più evidenti come sia necessario estirpare il sentimento antiscientifico che sta alla base dei deliri no - vax: il Veneto sospenderà, là dove necessario, tutte le ... Leggi su globalist (Di martedì 14 dicembre 2021) Una notizia pessima, che rende ancora più evidenti come siao estirpare il sentimento antiscientifico che sta alla base dei deliri no - vax: ilrà, là doveo, tutte le ...

Advertising

robreg1 : RT @globalistIT: I malati del Veneto che hanno bisogno di un intervento non potranno farlo, a meno che non sia essenziale. Ringraziamo i No… - globalistIT : I malati del Veneto che hanno bisogno di un intervento non potranno farlo, a meno che non sia essenziale. Ringrazia… - Chicchi30034355 : RT @DiDimiero: A che punto siamo arrivati. Il Veneto sospende gli interventi chirurgici che prevedono il passaggio in terapia intensiva. Co… - Rog_2 : RT @DiDimiero: A che punto siamo arrivati. Il Veneto sospende gli interventi chirurgici che prevedono il passaggio in terapia intensiva. Co… - DiDimiero : A che punto siamo arrivati. Il Veneto sospende gli interventi chirurgici che prevedono il passaggio in terapia inte… -