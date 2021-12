Il Veneto chiude le sale operatorie per interventi che prevedono intensiva: «Serve personale per vaccini e tamponi» (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo l’annuncio di una quasi certa zona gialla da parte del presidente Luca Zaia, il Veneto si prepara a chiudere tutte le sale operatorie. Manca personale da destinare a vaccinazioni, tamponi e tracciamento di casi Covid: per questo il direttore generale della Sanità della Regione, Luciano Flor, ha annunciato, «là dove necessario», la sospensione di tutte le attività chirurgiche «che prevedono un successivo ricovero in terapia intensiva». Una decisione forte che conferma la situazione critica del Veneto anche e soprattutto a livello di pressione sanitaria. «Per venerdì ci aspettiamo dati da zona gialla», aveva detto poche ore fa il governatore Zaia, sottolineando come la situazione epidemiologica del territorio fosse critica ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo l’annuncio di una quasi certa zona gialla da parte del presidente Luca Zaia, ilsi prepara are tutte le. Mancada destinare a vaccinazioni,e tracciamento di casi Covid: per questo il direttore generale della Sanità della Regione, Luciano Flor, ha annunciato, «là dove necessario», la sospensione di tutte le attività chirurgiche «cheun successivo ricovero in terapia». Una decisione forte che conferma la situazione critica delanche e soprattutto a livello di pressione sanitaria. «Per venerdì ci aspettiamo dati da zona gialla», aveva detto poche ore fa il governatore Zaia, sottolineando come la situazione epidemiologica del territorio fosse critica ...

