I tips per scegliere e applicare il rossetto scuro (Di martedì 14 dicembre 2021) Una piccola anticipazione si era vista sui red carpet di Cannes 2021, dove avevano conquistato più di una protagonista, da Penelope Cruz ad Anja Rubik. Ora, i rossetti scuri, in tutta la gamma dei rossi più dark, sono un trend che trova conferma anche per il Natale 2021. Raffinati, eleganti, perfetti per interpretare il ruolo della femme fatale, i più oscuri tra i lipstick prendono il sopravvento durante le feste, per un risvolto gothic (chic) al proprio make up. Rossetti scuri, le nuance da scegliere per Natale guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 14 dicembre 2021) Una piccola anticipazione si era vista sui red carpet di Cannes 2021, dove avevano conquistato più di una protagonista, da Penelope Cruz ad Anja Rubik. Ora, i rossetti scuri, in tutta la gamma dei rossi più dark, sono un trend che trova conferma anche per il Natale 2021. Raffinati, eleganti, perfetti per interpretare il ruolo della femme fatale, i più oscuri tra i lipstick prendono il sopravvento durante le feste, per un risvolto gothic (chic) al proprio make up. Rossetti scuri, le nuance daper Natale guarda le foto Leggi anche ...

Inter : ? | TAC TIPS Non siete pronti per #RealInter? Non preoccupatevi, la nostra @acevedomv7 vi svelerà alcuni segreti… - MrFirenzeSpett : ?? XMAS TIPS ?? Su #TYPIQO ingredienti TOP per le tue cene delle Feste oltre a gustose BoxRegalo ??… - oceweb : Linux: un sistema operativo per chiunque! - oceweb : Disk Drill 3 - Un ottimo software per gestire le unità di storage - oceweb : 5 ottimi siti per ascoltare musica online -