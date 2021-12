I Santi di Martedì 14 Dicembre 2021 (Di martedì 14 dicembre 2021) San GIOVANNI DELLA CROCE Sacerdote e dottore della Chiesa – MemoriaFontiveros, Spagna, c. 1540/2 – Ubeda, Spagna, 14 Dicembre 1591Sembra sia nato nel 1540, a Fontiveros (Avila, Spagna). Rimase orfano di padre e dovette trasferirsi con la mamma da un luogo all’altro, mentre portava avanti come poteva i suoi studi. A Medina, nel 1563, vestì l’abito dei Carmelitani. Ordinato sacerdote nel 1567 dopo gli studi di filosofia e teologia fatti a Salamanca, lo stesso anno si incontrò con santa Teresa di Gesù, la quale da poco aveva ottenuto dal priore generale Rossi il permesso per la fondazione di due conventi di Carmelitani conte…www.Santiebeati.it/dettaglio/25600 San FOLCUINO DI THEROUANNE Vescovo† 15 Dicembre 855www.Santiebeati.it/dettaglio/81420 Sant’ AGNELLO DI NAPOLI AbateAll’inizio del decimo secolo Pietro, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) San GIOVANNI DELLA CROCE Sacerdote e dottore della Chiesa – MemoriaFontiveros, Spagna, c. 1540/2 – Ubeda, Spagna, 141591Sembra sia nato nel 1540, a Fontiveros (Avila, Spagna). Rimase orfano di padre e dovette trasferirsi con la mamma da un luogo all’altro, mentre portava avanti come poteva i suoi studi. A Medina, nel 1563, vestì l’abito dei Carmelitani. Ordinato sacerdote nel 1567 dopo gli studi di filosofia e teologia fatti a Salamanca, lo stesso anno si incontrò con santa Teresa di Gesù, la quale da poco aveva ottenuto dal priore generale Rossi il permesso per la fondazione di due conventi di Carmelitani conte…www.ebeati.it/dettaglio/25600 San FOLCUINO DI THEROUANNE Vescovo† 15855www.ebeati.it/dettaglio/81420 Sant’ AGNELLO DI NAPOLI AbateAll’inizio del decimo secolo Pietro, ...

pino616gmailco1 : Il martedì è il giorno dedicato agli Angeli e ai Santi per ringraziare il Signore delle grazie concesse ai Santi al… - teresina_info : Martedì III Settimana Di Avvento Anno C San Giovanni della Croce - mikasneck : ceh sto coglione del professore mi ha fatto svegliare presto perché ha detto che c'era lezione (nonostante ufficial… - loca_acm : RT @eImudo: Z, 89 minuti di santi caduti e trattamento Clarence davanti alla tv, poi fa quello che sa fare meglio, zittire, non è il proble… - eImudo : Z, 89 minuti di santi caduti e trattamento Clarence davanti alla tv, poi fa quello che sa fare meglio, zittire, non… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Martedì La Libera Accademia del Teatro festeggia i venticinque anni di attività ...per la città" prenderanno il via con tre giornate ospitate dai locali dell'oratorio dei Santi ... poi alle 18.45 di martedì 21 dicembre sarà la volta di "Canto di Natale" del corso delle scuole primarie ...

Oroscopo di martedì 14 dicembre: domani novità in amore e lavoro Scorpione " Questo martedì di San Giovanni le buone notizie renderanno positiva la tua giornata. ... Puoi anche visitare i luoghi santi oggi. Nessuno è perfetto. Se il mondo sembra in pace, non vi è ...

Martedì 14 dicembre: la frase del giorno, i santi del giorno, i nati famosi, cosa accadde oggi dialessandria.it ...per la città" prenderanno il via con tre giornate ospitate dai locali dell'oratorio dei... poi alle 18.45 di21 dicembre sarà la volta di "Canto di Natale" del corso delle scuole primarie ...Scorpione " Questodi San Giovanni le buone notizie renderanno positiva la tua giornata. ... Puoi anche visitare i luoghioggi. Nessuno è perfetto. Se il mondo sembra in pace, non vi è ...