Fiorentina, si va verso il restyling del Franchi: Commisso ha un piano. Il nuovo stadio è un primo passo verso una dimensione europea che la società viola vuole conferire all'ambiente, tifosi entusiasti. La fiore sogna sempre di più l' Europa, la vittoria netta per 4-0 in casa con la Salernitana è l'ennesima consolidazione di un'altra grande prestazione della squadra che mantiene momentaneamente la zona europa , i tifosi possono sorridere ancora. Secondo SportMediaset infatti è ufficiale l'approvazione dello stanziamento per la riqualificazione dello stadio comunale "Artemio Franchi" Il progetto è stato realizzato di Pier Luigi Nervi. Il Ministero della Cultura, Dario Franceschini, ha approvato il Dpcm che assegna definitivamente il contributo di 95 milioni, previsto grazie alle risorse destinate alla riqualificazione dei beni culturali. Le condizioni: I lavori dovranno iniziare entro fine 2023.

