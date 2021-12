Advertising

siciliafeed : Estorsione e traffico di droga, 8 arresti a Palermo - ILOVEPACALCIO : Estorsione e traffico di droga, 8 arresti a Palermo - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Estorsione e traffico di droga, 8 arresti a Palermo - Ilovepalermocalcio - iconanews : Estorsione e traffico di droga, 8 arresti a Palermo - telodogratis : Estorsione e traffico di droga, otto arresti nel mandamento di Pagliarelli (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Estorsione traffico

Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata aldi sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di droga,e trasferimento fraudolento di beni e valori, ...... per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata aldi sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti,e trasferimento fraudolento di beni ...Per l’hashish si rifornivano da alcuni corrieri campani che lo importavano dalla Spagna, più precisamente da Malaga. Della cocaina invece si facevano carico i calabresi, che la consegnavano direttamen ...Il mandamento mafioso di Pagliarelli, a Palermo, gestisce una grossa fetta dei traffici da Campania e Calabria ...