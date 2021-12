Dalla Radio ufficiale del Napoli: Spalletti recupera un giocatore per la sfida al Milan! (Di martedì 14 dicembre 2021) Finalmente arrivano buone notizie dall’infermeria azzurra. Spalletti recupera tre titolarissimi in vista del big match di San Siro, domenica sera contro il Milan. A dare notizia è stato Valter De Maggio, nel corso della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, che ha così esordito: “Da valutare Zielinski, ma vi posso dare una buonissima notizia: Lobotka dovrebbe esserci. Stringerà i denti come Insigne e Anguissa e proverà ad essere disponibile per il big match di San Siro con il Milan”. Lobotka Napoli Buone notizie dunque per Spalletti, che conta così di recuperare, almeno in parte, pezzi importanti soprattutto a centrocampo per la fondamentale sfida scudetto di Milano. Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 dicembre 2021) Finalmente arrivano buone notizie dall’infermeria azzurra.tre titolarissimi in vista del big match di San Siro, domenica sera contro il Milan. A dare notizia è stato Valter De Maggio, nel corso della trasmissione “Goal” suKiss Kiss, che ha così esordito: “Da valutare Zielinski, ma vi posso dare una buonissima notizia: Lobotka dovrebbe esserci. Stringerà i denti come Insigne e Anguissa e proverà ad essere disponibile per il big match di San Siro con il Milan”. LobotkaBuone notizie dunque per, che conta così dire, almeno in parte, pezzi importanti soprattutto a centrocampo per la fondamentalescudetto di Milano.

