Coronavirus oggi. Oms: i sistemi sanitari sono più deboli di un anno fa (Di martedì 14 dicembre 2021) Verso il prolungamento dello stato di emergenza, nell'ambito del quale verranno prese ulteriori misure oggi, dice il ministro Speranza. Intanto Pfizer ha annunciato importanti dati sull'efficacia della sua pillola anti-Covid. Pochi casi Omicron in Italia ma l'attenzione rimane alta ovunque. Casa Bianca: negli Usa in arrivo grande ondata

