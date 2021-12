Conte | “Bellissimo percorso all’Inter | l’obiettivo era fermare la Juventus”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 dicembre 2021) “Ricordo i due annidal primo giorno all’ultimo, uniniziato con una richiesta da parte del presidente: riportare il club dove meritava e cambiare la storia degli ultimi anni con ladominatrice indiscussa“. Queste le parole di Antonio, premiato nella categoria ‘Allenatore dell’anno’ ai Gazzetta Sports Awards. “Serie A poco allenante? È un campionato più tattico, per questo motivo l’intensità tende a scendere un po’ – prosegue in collegamento dall’Inghilterra l’attuale manager del Tottenham – In Premier ci sono meno tatticismi, dopo il 60? può succedere di tutto“. SportFace.