Chi è Andrea Maggi? Età e Instagram del professore de Il Collegio (Di martedì 14 dicembre 2021) Tutte le news e curiosità su chi è Andrea Maggi, professore de Il Collegio: l'età, la moglie, la figlia e dove seguirlo su Instagram. Chi è Andrea Maggi Nome e Cognome: Andrea Maggi Data di nascita: 5 settembre 1974Luogo di Nascita: PordenoneEtà: 47 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: VergineProfessione: insegnante e scrittoreMoglie: Andrea Maggi è sposato Figli: Andrea ha una figlia.Tatuaggi: il professore de L'articolo proviene da Novella 2000.

