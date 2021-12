Capezzone e la frase che scatena il panico in studio: “Vergognati, buffone” [VIDEO] (Di martedì 14 dicembre 2021) A Quarta Repubblica, Daniele Capezzone si è scontrato fortemente con un altro ospite in studio sui temi della pandemia. Momenti di delirio Daniele Capezzone, momenti di rabbia (Mediaset Infinity)A Quarta Repubblica di ieri, condotto da Nicola Porro, il tema centrale era quello della proroga dello stato d’emergenza fino a marzo, fatto che ieri sera era possibilità e oggi è realtà. Tra Daniele Capezzone e Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, sono volate parole molto forti che hanno scatenato la rabbia dei due e, soprattutto, la difficoltà del conduttore nel gestire i toni. Leggi anche >>> Daniele Capezzone travolto in diretta, è scontro su Rete4: “Ah Capezzò, e piantala” (VIDEO) Daniele Capezzone contro Claudio Cerasa: toni forti Lo ... Leggi su specialmag (Di martedì 14 dicembre 2021) A Quarta Repubblica, Danielesi è scontrato fortemente con un altro ospite insui temi della pandemia. Momenti di delirio Daniele, momenti di rabbia (Mediaset Infinity)A Quarta Repubblica di ieri, condotto da Nicola Porro, il tema centrale era quello della proroga dello stato d’emergenza fino a marzo, fatto che ieri sera era possibilità e oggi è realtà. Tra Danielee Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, sono volate parole molto forti che hannoto la rabbia dei due e, soprattutto, la difficoltà del conduttore nel gestire i toni. Leggi anche >>> Danieletravolto in diretta, è scontro su Rete4: “Ah Capezzò, e piantala” () Danielecontro Claudio Cerasa: toni forti Lo ...

Advertising

Pierpaolo_Ast : RT @Pierpaolo_Ast: Scene che si ripetono: @Capezzone cita dati dell'ISS e prende d'esempio fatti accaduti in altre nazioni (Israele). #Cera… - MassimoChiaram7 : RT @1982wolverine: #Cerasa è riuscito nell'impossibile: far diventare simpatico #Capezzone (ma solo per quella frase eh...)! #finanziament… - 1982wolverine : #Cerasa è riuscito nell'impossibile: far diventare simpatico #Capezzone (ma solo per quella frase eh...)!… - Pierpaolo_Ast : Scene che si ripetono: @Capezzone cita dati dell'ISS e prende d'esempio fatti accaduti in altre nazioni (Israele).… - alemora70 : Grande @Capezzone Mi è piaciuta la frase 'il rimbalzo del gatto morto' un mito' l'immagine di quello del foglio che hai di fronte -