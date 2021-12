Calcio | Premier League | Everton | Richarlison fuori per diverse settimane

(Di martedì 14 dicembre 2021) Grana per l’di Rafael Benitez. I Toffees dovranno fare a meno perdi. Il 24enne attaccante brasiliano, sostituito domenica nel match perso 3-1 contro il Crystal Palace, è rimasto vittima di uno strappo muscolare al polpaccio. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il verdeoro, a segno tre volte in questa, hanno evidenziato una lesione che lo terrà per un bel po’ lontano dai campi. Autore di un ottimo inizio di stagione, l’negli ultimi due mesi sta soffrendo. Contro il Palace, infatti, il club di Liverpool ha subito la settima sconfitta nelle ultime nove giornate. SportFace.

