Anche la Turchia scopre la rivoluzione verde (Di martedì 14 dicembre 2021) Mentre il mondo è alle prese con la minaccia del Covid-19, gli effetti dei cambiamenti climatici continuano a farsi strada, costringendo i Paesi ad accelerare la transizione ecologica. La parola d’ordine è green economy. L’appello è arrivato a margine della quinta edizione dell’Istanbul Economy Summit che si è tenuto venerdì a Istanbul e ha visto la partecipazione di funzionari, dirigenti e rappresentanti del settore privato della Turchia e di tutto il mondo. Il vertice, intitolato Green Economy e durato un giorno, è stato organizzato da una delle principali società di energia rinnovabile turca, la Kalyon PV. “L’Istanbul Economy Summit non ha la pretesa di salvare il mondo – ha detto Abdullah De?er, presidente del comitato esecutivo del vertice – ma pretende di riunire persone che affermano di salvare il mondo”. LA Turchia SI RIALZA CON LE ESPORTAZIONI ... Leggi su formiche (Di martedì 14 dicembre 2021) Mentre il mondo è alle prese con la minaccia del Covid-19, gli effetti dei cambiamenti climatici continuano a farsi strada, costringendo i Paesi ad accelerare la transizione ecologica. La parola d’ordine è green economy. L’appello è arrivato a margine della quinta edizione dell’Istanbul Economy Summit che si è tenuto venerdì a Istanbul e ha visto la partecipazione di funzionari, dirigenti e rappresentanti del settore privato dellae di tutto il mondo. Il vertice, intitolato Green Economy e durato un giorno, è stato organizzato da una delle principali società di energia rinnovabile turca, la Kalyon PV. “L’Istanbul Economy Summit non ha la pretesa di salvare il mondo – ha detto Abdullah De?er, presidente del comitato esecutivo del vertice – ma pretende di riunire persone che affermano di salvare il mondo”. LASI RIALZA CON LE ESPORTAZIONI ...

Advertising

AdanaDemirspoRT : RT @Adanademir_it: Montella che parla in Tiki Taka su Italia1, ha parlato delle differenze tra la Turchia e l'Italia, ha aggiunto anche il… - imdemiv : @lamartz @corpuscolo @Buck4ss Eh ma anche Arabia, Palestina, metà Russia e Turchia, Iraq, Iran, India, Pakistan ecc...sono in Asia - SenAddict_BU : @LaEle010282 Neslihan è stata 'la madrina' del loro amore quando recitavano in cherry season... una buona percentua… - corrmezzogiorno : #Napoli NetCom Group sbarca in Turchia ed assume - mattheaulait : @gianmarcoprete perfettamente d'accordo, quello che intendevo dire è che (giustamente) si incoraggia il turismo med… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Turchia Il rais preferito dell'Unione europea ...di normalizzazione dei rapporti con le potenze ostili dell'area ? ad esempio con la Turchia di ... lasciano un barlume di speranza: anche al - Sisi ha i propri punti deboli, nonostante la mascheri ...

Red Sea, Tornatore premia 'Europa' di Rashid Il film "indirettamente" rappresenterà anche l'Italia agli Oscar giacché, come produzione italo - ... Kamal (Adam Alì), che sta entrando in Europa a piedi, attraverso la frontiera tra Turchia e ...

NetCom Engineering apre una sede in Turchia Il Sole 24 ORE Montella: “La Juventus può tornare in corsa per le prime quattro posizioni” L'ex allenatore italiano ha parlato dei bianconeri e delle sorti del campionato italiano, con la Juventus distante dalle prime posizioni della classifica ...

A credere nelle elezioni in Libia ormai è rimasto solo Di Maio La data delle elezioni era stata fissata mesi fa nell’ambito di ampie contrattazioni patrocinate a livello internazionale. A meno di due settimane dal voto, però, la commissione elettorale non ha anco ...

...di normalizzazione dei rapporti con le potenze ostili dell'area ? ad esempio con ladi ... lasciano un barlume di speranza:al - Sisi ha i propri punti deboli, nonostante la mascheri ...Il film "indirettamente" rappresenteràl'Italia agli Oscar giacché, come produzione italo - ... Kamal (Adam Alì), che sta entrando in Europa a piedi, attraverso la frontiera trae ...L'ex allenatore italiano ha parlato dei bianconeri e delle sorti del campionato italiano, con la Juventus distante dalle prime posizioni della classifica ...La data delle elezioni era stata fissata mesi fa nell’ambito di ampie contrattazioni patrocinate a livello internazionale. A meno di due settimane dal voto, però, la commissione elettorale non ha anco ...