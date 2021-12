Amazon, dopo la multa dell’Antitrust giornali e opinionisti in soccorso del colosso Usa. Trattando il consumatore da scudo umano (Di martedì 14 dicembre 2021) Hasta la concorrenza siempre, anzi no! La multa dell’Antitrust italiano nei confronti di Amazon disorienta molti opinionisti italiani che corrono in soccorso del colosso statunitense. Per una volta l’autorità che vigila sulla concorrenza e sul mercato ha comminato una sanzione (1,1 miliardi di euro) che è proporzionata alle dimensioni del soggetto che la subisce. Esattamente quello che si propongono le nuove regole dell’Unione europea in materia. È facile capire che se un gruppo fattura decine di miliardi di euro una multa di qualche milione non fa neppure il solletico e non ha alcun effetto deterrente verso comportamenti giudicati dannosi per il sistema economico nel suo complesso. Così come è facile intuire che una multa commutata a uno dei complessi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Hasta la concorrenza siempre, anzi no! Laitaliano nei confronti didisorienta moltiitaliani che corrono indelstatunitense. Per una volta l’autorità che vigila sulla concorrenza e sul mercato ha comminato una sanzione (1,1 miliardi di euro) che è proporzionata alle dimensioni del soggetto che la subisce. Esattamente quello che si propongono le nuove regole dell’Unione europea in materia. È facile capire che se un gruppo fattura decine di miliardi di euro unadi qualche milione non fa neppure il solletico e non ha alcun effetto deterrente verso comportamenti giudicati dannosi per il sistema economico nel suo complesso. Così come è facile intuire che unacommutata a uno dei complessi ...

