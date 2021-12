A dieci danzatori campani una borsa di studio presso l’Università di Pittsburg

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Anna Abagnale, Gerardo Pastore, Annalucia Fortino, Melania Nicastro, Maria Pia Ramponi, Rosanna Vasaturo, Loris Vertuto, Simone Centanni, Carmen De Mattia e Cristiana Maffei sono i giovaniche hanno vinto unadidel valore di 64 mila dollari per partecipare al corso di 4 anni di danzal’Istituto Accademico d’Istruzione Superiore “La Roche University” dih. I vincitori sono stati selezionati da Maria Angelica Caruso, la danzatrice americana venuta in questi giorni a Salerno per un workshop di danza contemporanea organizzato nell’ambito della terza edizione di TersicorArte. L’Associazionea Danza, presieduta da Antonella Iannone, ha voluto concludere la programmazione della ...