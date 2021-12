(Di lunedì 13 dicembre 2021) L'ex attaccante delha firmato il gol del 2-0 in occasione del match valevole per la 18a giornata del Girone B di Serie C

Advertising

Mediagol : VIDEO Pescara-Pistoiese 2-0, Rauti entra e segna: guarda il gol dell’ex Palermo - infoitinterno : Controlli dei Nas nelle discoteche dell'area metropolitana fra Pescara e Chieti: sanzionati tre gestori [VIDEO] - tvdellosport : A Zingonia l’#Atalanta batte 4-0 il #Pescara ?? Decisiva la doppietta di Sidibe, e i gol di Pagani e Ceresoli… - larampait : (VIDEO) #Napoli spettacolare, battuto il #Pescara: #FinalEight più vicina - Hipollyti : RT @DanielaDobos9: L'Aterno - Pescara Gole di San Venanzio.RAIANO???? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Pescara

...la palla con un destro al volo che piega le mani del portiere avversario (in basso il) . Le ... Non ho parlato col Torino, penso alal momento, farò valutazioni più avanti. Al momento ...Il suoha già ricevuto 5mila condivisioni e 170 commenti. "Non è mai troppo tardi", scrive ... Scelte a volte folli, come quella di un 51enne positivo al virus che aha provato a ...L'ex attaccante del Palermo ha firmato il gol del 2-0 in occasione del match valevole per la 18a giornata del Girone B di Serie C ...PESCARA – I Carabinieri del NAS di Pescara, con il supporto dei Carabinieri dei Comandi Compagnia di Pescara e Chieti, nello scorso week end, hanno svolto intensi servizi di controllo e verifica del r ...