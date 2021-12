Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2021 ore 19:15 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Viabilità DEL 13 DICEMBRE 2021 ORE 19:05 VALERIA VERNINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME ORA SPENTO, RIAPERTO IL TRATTO DI STRADA INTERESSATO, PERMANGONO CODE TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA, AL MOMENTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SULL’A1 FIRENZE Roma RIMOSSO L’ INCIDENTE AVVENUTO TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA DIREZIONE FIRENZE ,CIRCOLazioNE REGOLARE MENTRE RIMANE SOSTENUTA LA CIRCOLazioNE SUL RACCORDO IN ESTERNA RIMOSSO L’ INCIDENTE AVVENUTO ALTEZZA APPIA , PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO E A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA CASILINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021)DEL 13 DICEMBREORE 19:05 VALERIA VERNINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME ORA SPENTO, RIAPERTO IL TRATTO DI STRADA INTERESSATO, PERMANGONO CODE TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA, AL MOMENTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SULL’A1 FIRENZERIMOSSO L’ INCIDENTE AVVENUTO TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA DIREZIONE FIRENZE ,CIRCONE REGOLARE MENTRE RIMANE SOSTENUTA LA CIRCONE SUL RACCORDO IN ESTERNA RIMOSSO L’ INCIDENTE AVVENUTO ALTEZZA APPIA , PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLAFIUMICINO E A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA CASILINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA ...

Advertising

Marialuisamean1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico congestionato a viale dello Scalo di San Lorenzo, tra via Giovanni Giolitti e la Tangenziale. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su: via Panama; via della Cecchignola, tra via Ardeatina e via di Tor Pagnotta. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su: lungotevere, tra Ponte Mazzini e Ponte Cavour; via Laurentina, tra largo dell… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su: via Tuscolana, tra piazza Sulmona e viale Palmiro Togliatti; via Ardeatina, t… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato a viale dello Scalo di San Lorenzo, tra via Giovanni Giolitti e la Tangenziale. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Gualtieri a Quarto Miglio: la lista dei problemi del quartiere consegnata al sindaco 'E' una strada privata la cui apertura potrebbe consentire al quartiere di modificare la viabilità ... Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Roma usa la nostra Partner App gratuita ! ...

Soccorsi a terra e in mare, esercitazione nel Porto di Napoli ... in elicottero, presso l'Ospedale Cardarelli e l'Ospedale del Mare, mentre gli altri, in ambulanza, presso il Centro Traumatologico Ortopedico, con la staffetta viabilità della Polizia Stradale ed il ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2021 ore 09:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews 'E' una strada privata la cui apertura potrebbe consentire al quartiere di modificare la... Per muoverti con i mezzi pubblici nella città diusa la nostra Partner App gratuita ! ...... in elicottero, presso l'Ospedale Cardarelli e l'Ospedale del Mare, mentre gli altri, in ambulanza, presso il Centro Traumatologico Ortopedico, con la staffettadella Polizia Stradale ed il ...